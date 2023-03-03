قابس: تقدّم أشغال تهيئة مسلك الزراوة القديمة بنسبة 10 بالمائة

تقدّم انجاز مشروع تهيئة مسلك الزراوة القديمة بمعتمدية مطماطة الجديدة الذي يمتد على مسافة 5 كلم وعرة، والمندرج في نطاق القسط الثاني من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بنسبة 10 بالمائة، وفق مصدر مسؤول بالمشروع.



وانطلقت أشغال المشروع في ديسمبر الفارط بكلفة تفوق 3 ملايين دينار ضمن آجال تعاقدية تبلغ 300 يوما، ويكتسي المسلك أهمية ثابتة باعتباره سيساعد على تيسير الوصول الى هذه القرية الأمازيغية المهجورة والتي اكتسبت شهرة عالمية بعد أن استغلها العديد من المخرجين السينمائيين الكبار في تصوير لقطات من أفلامهم العالمية على غرار فيلم " الذهب الأسود " وفيلم " مريم العذراء " وفيلم " الانسان البدائي".

ويهدف هذا المشروع الى احياء قرية الزراوة القديمة التي يرى البعض أنها تشتمل بخصوصياتها ومميزاتها المعمارية الفريدة على كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون قرية سياحية وثقافية متميزة بكل المقاييس.



