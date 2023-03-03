مثل مشروع تركيز المصعد الآلي "تيليفيريك" والقرى السياحية بجبل زغوان محور جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية زغوان بإشراف الوالي محمد العش وحضور المدير العام للغابات والمدير الجهوي للسياحة وممثلي الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والديوان التونسي للسياحة ومديري المصالح الجهوية ذات العلاقة من جهة وممثلي المجموعة الإفريقية العربية للاستثمارات القابضة التي تعتزم أنجاز المشروع من جهة مقابلة.



وتدارس الطرفان مختلف الجوانب المتعلقة بالمسائل الفنية والإدارية والمالية لانجاز عناصر المشروع التي اقترحها المستثمر

وذكر الوالي، في تصريح إعلامي، أن المستثمر أبدى استعداده الجاد لاحداث المشروع وتعهّده بالقيام بالدراسة الأولية وعرضها على لجنة القيادة بالمجلس الجهوي لتدارسها وإبداء رأيها خاصة في ما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع.



وأشار إلى أن كافة الهياكل على المستويين المركزي والجهوي على استعداد تام لتوفير التسهيلات الإدارية اللازمة من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يمثل قاطرة لتطور القطاع السياحي وحلما لأبناء الجهة منذ سنوات.

وأفاد ممثل المجموعة الإفريقية العربية للاستثمارات القابضة، جمال القاسمي، بأن أهم العناصر التي سيتم إدراجها ضمن هذا المشروع تتمثل في بناء 3 قرى سياحية على سفح جبل زغوان متصلة مباشرة بالتليفيريك تتضمن إقامات فردية ذات طابع معماري متفرد ، وإنجاز " أوبيرا" للفنون بمواصفات عالمية سينقش على كامل جدارها الخارجي تاريخ الحضارة التونسية، إلى جانب محطة لتوليد الكهرباء ومعالجة المياه، لافتا إلى أن التقديرات الأولية لكلفة المشروع ضبطت بحوالي 3000 مليون دينار.



