تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ببعض مدن بنزرت اليوم الخميس

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض مدن بنزرت بداية من الساعة العاشرة صباحا من اليوم الخميس.



وسيشمل الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، الذي طرا فجر الخميس على قناة الجلب الرئيسية للمياه من محطة المعالجة بماطر قطر 1000مم على مستوى حي الجلاء، كل من من بنزرت المدينة وجرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان والناظور.



واكدت الشركة في بلاغ صادر عنها، استئناف التزويد تدريجيا بصفة طبيعية بداية من الساعة الحادية عشر ليلا من نفس اليوم الخميس بعد نهاية اشغال الاصلاح.



