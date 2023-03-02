وزارة الصحة توضح ان الزام منظوريها بطلب ترخيص مسبق للمشاركة في التظاهرات يهم فقط الدعوات الموجهة لهم بصفتهم المهنية

Publié le Jeudi 02 Mars 2023 - 12:05قراءة: 0 د, 54 ث
      
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن طلب الترخيص المسبق قبل الحضور أو المشاركة في التظاهرات أو الاجتماعات أو الملتقيات في المؤسسات التي لا ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة بالنسبة لكافة المسؤولين ومنظوريهم بالإدارة المركزية والهياكل والمنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة، يخص فقط الدعوات الموجهة بصفتهم المهنية.

وشددت، في بلاغ لها، ان الامر لا علاقة له بحرية ممارسة حقوقهم الفردية والجماعية.

وكانت وزارة الصحة قد اصدرت مذكرة بتاريخ 23 فيفري 2023، الزمت فيها "كافة المسؤولين ومنظوريهم بالإدارة المركزية والهياكل والمنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة الى طلب ترخيص مسبق من وزير الصحة قبل الحضور أو المشاركة في أي تظاهرة تنظمها هيئات أجنبية أو منظمات أو جمعيات أو حضور اجتماعات في إدارات لا ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة.

وافادت ان الامر يندرج "في اطار حرص وزارة الصحة على تنظيم العلاقات مع جميع الاطراف المتعامل معها.
 
 
وقد استنكرت الجامعة للصحة هذه المذكرة، في بلاغ لها امس الاربعاء، معتبرة أنها تتضمن اعتداء صارخا وخطيرا على حرية الاعوان في ممارسة الأنشطة المدنية والجمعياتية والنقابية والثقافية وعلى حرياتهم الشخصية.

ودعت الجامعة إلى رفض هذه المذكرة وعدم التقيد بها نظرا لمخالفتها كل التشريعات والدستور.

 

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