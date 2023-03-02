يصدر البريد التونسي،غدا الجمعة، طابعا بريديا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 90 لتاسيس الكشافة التونسية (1933-2023)، وذلك تحت شعار " ثابتون على الوعد".



ويتنزل هذا الاصدار البريدي، وفق بلاغ صادر الخميس، عن البريد التونسي، "في اطار تكريم الكشافة التونسية التي تعتز بما قدمه روادها من جهود جبارة لبناء صرحها ودعم اسسها وانتشارها في كامل تراب الوطن، وافتخارها بما يقدمه شبابها من مبادرات تربوية ومجتمعية رائدة وعمل متواصل لتربية الفتية والشباب وفق الطريقة الكشفية على القيم الفاضلة"



وسيقع عرض هذا الطابع البريدي والمنتجات المتصلة به للبيع، ابتداء من يوم الجمعة 3 مارس 2023، بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنت.





