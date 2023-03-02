تمكنت إطارات الرقابة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل خلال اليومين الأخيرين من ضبط مستودعين عشوائيين بكل من تازركة والمزرعة بمعتمدية قربة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية عمر السليمي في تصريح لصحفية "وات".



وأضاف المصدر ذاته، صباح اليوم الخميس، أن عملية الكشف عن هذين المستودعين التي تمت بالتعاون مع أعوان الحرس الوطني بقربة والحرس البلدي بدار شعبان الفهري وطبيب بيطري تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أسفرت عن حجز 2 طن و100 كغ من لحون الدواجن والديك الرومي و1000 طير دجاج مجهولة المصدر.



وأشار السليمي، إلى غياب المراقبة الصحية البيطرية بالمستودعين وعدم توفر المستويات الدنيا للبنية التحتية والتجهيزات وهو ما يتنافى مع القوانين المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن مما يعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك، وأكد انه تم إتلاف هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك بعد استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة.



