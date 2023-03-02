عبر كل من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفرع النقابة الأساسية باذاعة "شمس أف أم" عن ارتياحهما لقرار القاضية المراقبة للاذاعة لعرض هذه المؤسسة الاعلامية المصادرة، من جديد على التفويت، آملين أن يتم توفير كل الضمانات لإنجاح مسار التفويت بما يضمن ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها.



وجددت النقابتان في بيان صادر عنهما الخميس، المطالبة بإعادة البث لإذاعة "شمس أف أم" في بقية الجهات لما يعطيه من قيمة اضافية للمؤسسة.



وأكدت على ضرورة صرف أجور الصحفيين والعاملين بالإذاعة في الآجال المعلنة من قبل المتصرف الجديد مطالبة بصرف بقية المستحقات المتخلدة بالذمة.



كما ذكرت النقابتان أنه تم تعيين مبارك الخماسي مراقبا للتنفيذ ولإتمام إجراءات التفويت في إذاعة "شمس أف أم" والإشراف على التسيير العادي للإذاعة.



وكان صدر بتاريخ 23 فيفري 2023 حكم عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بإحالة إذاعة "شمس اف ام" للغير وتعيين مراقب جديد للتنفيذ، مكلفا بإتمام إجراءات التفويت.



