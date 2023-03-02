تم يوم الثلاثاء بمدينة الحامة من ولاية قابس احياء الذكرى 99 لاستشهاد المناضل محمد الدغباجي وذلك في اطار فعاليات ملتقى "النضال المغاربي المشترك لحركة التحرر الوطني: محمد الدغباجي وخليفة بن عسكر والبشير بن سديرة"، الذي تنظمه جمعية الاخوة المغاربية، من 1 الى 3 مارس الجاري.



وقد انتظم بهذه المناسبة موكب خاشع بروضة الشهداء بالحامة تمت خلاله تلاوة فاتحة الكتاب على الارواح الطاهرة للشهداء ووضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للبطل الدغباجي.

وحضر الموكب العديد من المقاومين والمناضلين ومن نشطاء المجتمع المدني.



وكان الشهيد محمد الدغباجي قد اعدم من قبل قوات المستعمر الفرنسي في ساحة سوق الحامة في غرة مارس 1924 بعد نجاحه في اشعال معارك عديدة في الجنوب التونسي تمكن فيها مع قلة من رفاقه من الحاق خسائر كبيرة بقوات الاستعمار.



ويروى أن الدغباجي رفض عند اعدامه وضع عصابة على عينيه وأن زوجة أبيه التي كان يكن لها حبا كبيرا قد زغردت لحظة اعدامه.

وقد بقيت قصة الدغباجي تتردد على الألسن الى اليوم.



