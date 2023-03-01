حجز كمية تقدر بـ 2,5 طن من الغلال و3 طن من مضاف فيتامين معدني بسيدي بوزيد

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بسيدي بوزيد بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية من حجز كمية تقدر بـ 2,5 طن من الغلال، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة.

واوضح عبادة في تصريح ل(وات) ان عملية الحجز تمت بعد إخضاع شاحنة محملة بكمية من الغلال إلى عملية مراقبة على مستوى احد احياء مدينة سيدي بوزيد المدينة، تبيّن على إثرها أن صاحب البضاعة قد تعمد مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة ليقع تحرير محضر بحث في شأن المخالف وحجز كمية الغلال لضخها بمسالك التوزيع القانونية (سوق الجملة للخضر والغلال بسيدي بوزيد) في انتظار استصفاء قيمتها المالية لفائدة خزينة الدولة.



كما أشار إلى انه في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الرقابي للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة والممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد بالتنسيق مع أعوان حرس المرور من ضبط شاحنة على مستوى مفترق السبالة محملة بمضاف فيتامين معدني مخصص لتجويد العلف المركب.

وبعد التثبت في سندات النقل، تبين أن المزود يتعمد المغالطة عند التنصيص على كمية ووجهة البضاعة وهو ما استدعى تحرير محضر بحث في شأنه وحجز كمية تقدر بـ 3 طن مضاف فيتاميني معدني حجزا فعليا.



