رئيسة الحكومة الإيطالية تؤكد وقوفها إلى جانب تونس من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

رئيسة الحكومة الإيطالية تؤكد وقوفها إلى جانب تونس من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 22:32قراءة: 0 د, 37 ث
      
تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء أمس الثلاثاء، هاتفيا مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأكدت رئيسة الحكومة الإيطالية وقوفها إلى جانب تونس من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حسب ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء عن مصالح الاعلام برئاسة الحكومة.

وتناولت المكالمة عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومزيد دفع وتطوير الاستثمارات الإيطالية في تونس من أهمها الطاقات المتجددة وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) .
وتطرق الجانبان إلى مسألة الهجرة بجميع أشكالها وخاصة الهجرة الدائرية، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية في الغرض.
ومن جهتها شدّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على عراقة العلاقات التونسية الإيطالية، معربة عن أملها في مزيد تطويرها، وفتح آفاق أرحب للتعاون في جميع المجالات.

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