كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمباراة الدور ربع النهائي ضد الكونغو

أجرى المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة مساء اليوم الاربعاء حصة تدريبية بملعب الدفاع الجوي بمشاركة كل اللاعبين استعدادا لمباراة الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا لهاته الفئة العمرية بمصر والتي ستجمعه بالمنتخب الكونغولي يوم الجمعة 3 مارس الجاري انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18) بستاد القاهرة الدولي.



وقد استغل الإطار الفني الحصة التدريبية التي دامت قرابة الساعة و الربع لتجربة بعض السيناريوهات التكتيكية التي يمكن اعتمادها خلال لقاء الجمعة القادم.

وقد تابع الحصة التدريبية اللاعب الدولي وفريق بيراميدز فخرالدين بن يوسف الذي جاء لمؤازرة العناصر الوطنية.

و ستختتم التحضيرات مساء الغد بحصة تدريبية أخيرة بداية من الساعة الرابعة بتوقيت تونس.

ومن جهة أخرى قرر الإتحاد الإفريقي عقد الاجتماع الفني للمباراة صباح الغد الخميس بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر إقامة رسميي اللقاء .

كما سيعقد المدرب عادل السليمي لقاء اعلاميا للحديث عن لقاء الكونغو وسيكون مرفوقا بقائد المنتخب محمد أمين كشيش.





