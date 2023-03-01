أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتقديم 3 مسؤولين بأحدى الشركات الفلاحية الكائنة بسيدي بوزيد من أجل شبهة الاستيلاء على أموال ومعدات على ملك الشركة، على خلفية شكاية تعهدت بها النيابة العمومية مفادها التلاعب بأموال الشركة الفلاحية والتفريط في مكاسبها، حسب ما صرح به ل(وات) المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية جابر غنيمي.



وأشار المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلى انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.



