النادي الصفاقسي: انيس بوجلبان يعلن انسحابه من تدريب الفريق

اعلن انيس بوجلبان عن انسحابه من تدريب اكابر كرة القدم للنادي الرياضي الصفاقسي وذلك عقب الهزيمة التي مني بها اليوم الاربعاء فريق عاصمة الجنوب امام النجم الساحلي بنتيجة 1-صفر في اطار مباراة الجولة الاولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و التي احتضنها الملعب الاولمبي بسوسة.



واشار بوجلبان في تصريح اعلامي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت عقب مباراة النجم الساحلي الى انه لايمكن "مواصلة العمل في مثل هذه الظروف التي يعيشها النادي" متمنيا للاطار الفني الجديد الذي سيشرف على النادي الصفاقسي "التوفيق في مهامه ومواصلة العمل بتفادي النقائص التي يشكو منها الفريق و ساواصل تشجيعي للنادي الصفاقسي من موقع المحب".

ومن جهته اوضح محمد الطرابلسي رئيس الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي في تصريح اعلامي ان "انيس بوجلبان قد قبل العمل صلب النادي بخطة مدرب مساعد عن قناعة و رضاء تام و قد عبر عن رغبته في مغادرة الفريق منذ اسبوع و ذلك بفعل الضغط الجماهيري و مطالبة الاحباء بالنتائج الايجابية ".

واضاف الطرابلسي "لقد بادرنا بالتواصل مع عدد من المدربين مثل فوزي البنزرتي و لسعد جرده و نبيل الكوكي الا ان جميعهم رفضوا التخلي عن التزاماتهم مع انديتهم ونحن نحترم ذلك الموقف و سنواصل البحث عن المدرب الجديد للنادي و سيكون الاعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة".



