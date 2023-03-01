تقديم أربعة مسؤولين بالادارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية

تقديم أربعة مسؤولين بالادارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 19:04قراءة: 0 د, 22 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتقديم أربعة مسؤولين بالادارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية و ذلك على خلفية الاستيلاء وسرقة قطع غيار من سيارات تابعة للإدارة المعنية وذلك وفق ما أكده جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها في تصريح لمكتب "وات" بسيدي بوزيد.
واشارالمصدر القضائي الى انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.

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