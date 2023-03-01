جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات قبيل إعادة فتح متحف باردو

مثّلت متابعة مراحل إنجاز مشاريع الصّيانة والترميم وإعادة التهيئة لمختلف قاعات متحف باردو وفضاءاته استعدادا لحدث إعادة فتحه محور جلسة عمل عقدت اليوم بمقر وزارة الشؤون الثقافية بإشراف الوزيرة حياة قطاط القرمازي.



وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة أنه "من المنتظر أن يفتتح متحف باردو من جديد في الأيام القادمة بالتنسيق مع سلطة الإشراف ومختلف الهياكل الحكومية المعنيّة" دون الإعلان عن موعد محدد لهذا الحدث.



وتمّ خلال اللّقاء استعراض مختلف مراحل الصيانة وإعادة الترميم والتهيئة التي طالت أقسام المتحف، على غرار قاعات "الرقّ الأزرق" والقيروان وسوسة و"ألتيبيروس" والصّهاريج وأوذنة وغيرها، فضلا عن التظرق إلى تأمين عروض جديدة لبعض المكوّنات كمنحوتة آلهة السّلام "كونكورد" والواجهات الجديدة لعرض مجموعة من خزف سجنان المسجّل بقائمة اليونسكو للتراث العالمي اللامادي، والعرض المؤقّت لفسيفساء حيدرة المجسّمة لجزر ومدن المتوسّط، إلى جانب تقديم البرامج الثقافية والفكرية والفنية والخطط الترويجيّة التي سترافق حدث إعادة الافتتاح.



وشدّدت الوزيرة، بحسب المصدر ذاته، على ضرورة الإعداد الجيّد للبرنامج الثقافي والفنّي المرافق لحدث إعادة افتتاح المتحف، مؤكدة على وجوب ألاّ يقتصر ذلك زمنيا على الأيام الأولى التي تلي الافتتاح. وثمنت بالمناسبة الجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة الإشراف وبقية الوزارات المعنيّة والمصالح المختصّة لإتمام مراحل إنجاز أشغال الصيانة والتهيئة والترميم التي طالت المتحف.









