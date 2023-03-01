البنك المركزي: معدل نسبة الفائدة للسوق النقدية يبلغ مستوى 8،02 بالمائة خلال فيفري 2023

سجل معدل نسبة الفائدة للسوق النقدية خلال شهر فيفري 2023 زيادة وبلغ مستوى 8،02 بالمائة مقابل 7،96 بالمائة خلال جانفي 2023 و7،26 بالمائة في ديسمبر 2022، بحسب مؤشرات نشرها، الإربعاء، البنك المركزي التونسي.



وكان معدل نسبة الفائدة للسوق النقدية في حدود 6،25 بالمائة في فيفري 2022 و6،23 بالمائة في فيفري 2021.



ويفسر ارتفاع هذا المعدل بالترفيع المتتالي في معدل الفائدة الرئيسية، من قبل مؤسسة الإصدار، والذي كان آخرها في 30 ديسمبر 2022، في حدود 75 نقطة لتصل نسبة معدل الفائدة الرئيسية إلى 8 بالمائة وذلك تبعا لتوقعات تعلّقت بتواصل النسق التصاعدي للتضخم خلال سنة 2023.



