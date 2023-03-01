نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ، دورات تكوينية حول مقاربة التصرف "كايزن" وهو مفهوم ياباني يروج لثقافة التعلم المستمر والاندماج والتجديد.





وتنظم هذه الدورات، التي تتواصل إلى غاية 10 مارس 2023، لفائدة 30 شابا ليبيا من رواد الأعمال، من بينهم نساء وموظفين وعاملين في منظمات ليبية، وفق بيان أصدرته الوكالة اليابانية.



وتم تمويل ورش العمل التكوينية بشكل مشترك من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ويقدمها خبراء من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية.

وورد بالبيان ذاته، أنه في اطار برنامج التكوين، سيزور المشاركون مؤسسات نموذجية في تونس تطبق طريقة "كايزن" وحققت فوائد على مستوى تحسين الإنتاجية والجودة.

وأوضحت الوكالة اليابانية، أن مفهوم "كايزن" يقدم مقاربة تنظيمية للتطور، ينتج عنها التخفيض في التكلفة وتحسين الجودة والإنتاجية وأوقات تسليم أقصر.

يذكر أن تونس كانت أول دولة في إفريقيا تقدم لها الوكالة اليابانية مقاربة "كايزن" وذلك في سنة 2006 .



