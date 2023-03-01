مدنين: صياغة 18 مشروعا وبلورة رؤية تنموية لمدنين كقطب اقتصادي وبلدية دامجة ومشعة تضمنتها ورشة لتقديم نتائج اعداد مخطط التنمية المحلي

احتضنت بلدية مدنين ورشة لتقديم نتائج اعداد مخطط التنمية المحلي الذي تم انجازه بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج "مدينتنا 2" لمنظمة تحالف المدن، الذي ينفذ ب4 ولايات تونسية منها ولايتين بالجنوب هي مدنين وتطاوين.



وتاتي هذه المرحلة من عرض مخرجات اعداد مخطط التنمية المحلية لبلدية مدنين بعد عمل دام سنة ونصف تضمن ورشات تشاركية افضت الى عدة مقترحات والى بلورة رؤية تنموية لبلدية مدنين لسنة 2035 كقطب اقتصادي وبلدية دامجة ومشعة يطيب فيها العيش تثمن موروثها ومكانها ومواردها وتحقق تنمية مستدامة وعادلة لكل فئاتها، وفق خبيرة في التنمية المحلية والمقاربة التشاركية عن منظمة "تحالف المدن" روضة عماري .



واضافت عماري ان هذا العمل اثمر صياغة 44 مشروعا استراتيجيا منهم 18 مشروعا يحمل دراسة اولية وجذاذة تفصيلية، منها كهربة الابار بالطاقة الشمسية وتهيئة الاودية بممرات ايكولوجية واحداث متحف العادات والتقاليد وقاعة مؤتمرات وافراح وهيكلة قطاع الصحة واحداث مجامع للصحة الاساسية، الى جانب احداث مركز تكوين للمهن الرقمية واعادة تجديد شبكة التطهير وغيرها من المشاريع.



وبين رئيس بلدية مدنين منصف بن يامنة اهمية المقاربة التشاركية المعتمدة في صياغة هذا المخطط وفي التشخيص للواقع وابرز المشاكل والحلول المقترحة من المواطن والمشاريع ليتم بعدها البحث عن التمويل لانجاز هذه المشاريع بين البلدية ومختلف الوزارات والشركاء المانحين لتحسين المشهد والظروف المعيشية بالبلدية، واكد اهمية المخطط في اعطاء بعد اخر للمدينة على مستوى التشغيل والبنية التحتية والجمالية والبيئة، خاصة وان بلدية مدنين منضوية تحت اتفاقية الانتقال الطاقي للبلديات التي تكرس مشاريع محافظة على البيئة والطاقات المجددة.



ولفت الى ان ابرز المشاغل التي اجمع عليها المواطنون تهم تطوير البنية التحتية من طرقات وتنوير عمومي والبيئة وخاصة اشكالات الاودية التي تشق المدينة وحركة المرور داخلها ومشاغل اخرى.



وتضمنت الورشة استعراض مراحل اعداد المخطط ومنها التشخيص المحلي التشاركي الذي تم الانطلاق منه لوضع الاطار الاستراتيجي والرؤية التنموية لبلدية مدنين ثم اعداد الاطار التنفيذي للمخطط وضبط المشاريع الى جانب وضع اليات لتنفيذ هذا المخطط، كما تم تنظيم 23 ورشة في كامل تراب البلدية الذي يغطي معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية وورشة البلدية وورشات اخرى خصوصية مع الشباب والمراة وذوي الاحتياجات الخصوصية فيما ضمت الورشات مشاركة اكثر من الف و200 مشارك.





