خصص مشروع "إنوفي إ4 إنوفايشون " الذي يدعم النظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار، في إطار دعوته الثالثة لمشاريع " يوث 4 تاك "، صندوق منح لفائدة أربعة هياكل وبرامج دعم للنظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار في تونس، بمبلغ إجمالي قدره 265 ألف يورو (أكثر من 870 ألف دينار تونسي).

وأوضح القائمون على المشروع، ، وفق ما تم نشره، الإربعاء، أن المشاريع المختارة تهدف إلى رفع مستوى الوعي ونقل ثقافة ريادة الأعمال للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و24 سنة.



وأفاد المصدر ذاته، بخصوص الهياكل المنتفعة، أنه تم اختيار منتدى المبادرة والتنمية المحلية والذي يحمل برنامجا يهدف إلى تعميم روح المبادرة لدى الشباب من خلال شبكة من نوادي ريادة الأعمال في منطقة قابس.



كما تم اختيار برنامجا أطلق عليه " كووركي" ويهدف إلى تعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال بين الشباب من خلال دعم مراكز الشباب في منطقة الوطن القبلي

واختار المشروع، أيضا، برنامج " مازام"، والذي يرمي إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة الجامعيين في منطقة الشمال الغربي.



كما وستنتفع من المشروع، مدارس ابتدائية وإعدادية بولايتي الكاف وباجة ، من خلال برنامج يهدف إلى دعم المكونين وزيادة الوعي بريادة الأعمال في هذه المؤسسات التربوية



وانطلقت المشاريع في شهر فيفري 2023 لتتواصل لمدة تتراوح من 7 إلى 12 شهرًا، علما وأن الدعوة الثانية للمشاريع تم إطلاقها في أوت 2020 في إطار برنامج المنح التابع لمشروع "إنوفي إ4 إنوفايشون"





يذكر أن "إينوفايشون" ، يهدف إلى دعم النظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار في تونس، يُموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا وهي وكالة فرنسية عمومية و جهة فاعلة رئيسية في مجال التعاون الفني الدولي.



