تنظيم ندوة حوارية عن بعد حول موضوع مقاربة الجودة في التربية والتعليم

نظمت الجمعية التونسية للجودة في التربية اليوم الأربعاء بالشراكة مع المنظمة العربية الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والمجلس الاكاديمي الدولي الرقمي للدراسات الانسانية والثقافة والتراث ومركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية بلبنان، ندوة حوارية عن بعد حول موضوع "مقاربة الجودة في التربية والتعليم " تحت شعار "من اجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للجميع" وذلك بمشاركة خبراء من 8 دول.



واوضح رئيس الجمعية التونسية للجودة في التربية الدكتور بلقاسم بلغيث لـ(وات) أن هذه الندوة تهدف الى تجويد الانظمة التربوية مع البحث في كيفية معالجة الرسوب والتسرب المدرسي وايجاد مسارات لجيل قادر على النهوض بالاوطان العربية التي تشكو عدة نقائص في منظوماتها التربوية تقتضي تكاتف جهود الخبراء لتجاوزها.



واضاف بلغيث ان البحث في تجويد الانظمة التربوية يشمل الجانبين النظري والميداني وذلك من اجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات وخاصة منها المجتمعات العربية عبر تطوير العنصر البشري لجعله على قادرا على مواجهة التحديات المتشعبة.

وشهدت الندوة مشاركة عدة خبراء على غرار الدكتور حنا سعيد الحاج والدكتورة ثناء الحلوة من لبنان والدكتور مهني غنايم من مصر الى جانب الدكتور محمود عبد المجيد عساف من فلسطين والدكتور مبروك عثمان من ليبيا والدكتور ربيع حمو من المغرب والدكتور خليل الخطيب من اليمن فضلا عن الدكتور احمد شيبوب والدكتور كمال الحجام والدكتور مراد بهلول و الدكتورة حنان عروس من تونس





