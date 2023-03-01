نادي اتحاد جدة السعودي يقدم عرضا لميسي ب88 مليون يورو في الموسم الواحد

كشفت تقارير اعلامية اليوم الأربعاء, أن نادي اتحاد جدة السعودي قد تقدم بعرض مادي ضخم لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يصل ليونيل ميسي إلى اتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان على تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وأضاف الموقع أن نادي الاتحاد حريص على التعاقد مع ميسي, مع اقتراب انتهاء عقده, إذ إنه مستعد لتقديم عرض ضخم لمدة عامين بقيمة 88 مليون يورو لكل موسم.



وأشارت التقارير إلى أنه من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في ضمه, حيث لا يزال ميسي حريصا على اللعب في أوروبا.

وكانت تقارير سابقة, قد اشارت أن نادي الهلال السعودي رفع عرضه للتعاقد مع ميسي من 250 مليون يورو، إلى ما يقرب من 400 مليون يورو بعد رفضه للعرض الأول.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق, أن ميسي يميل لعدم تجديد عقده في باريس سان جيرمان, مع اقتراب نهاية الموسم الجاري, الذي كان لمدة عامين مع الفريق الفرنسي.

ويلعب ميسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي, منذ 2021, قادما من برشلونة الإسباني الذي لعب له, في الفترة من 2000 وحتى 2021, وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.

وحصل ميسي على جائزة افضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أقيم, مساء الإثنين, في العاصمة الفرنسية باريس, بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.



