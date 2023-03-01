رئيسة الحكومة تدعو إلى مراجعة الاطار التشريعي في مجال تحديد مستوى المخزون الاستراتيجي للأدوية

دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى مراجعة الإطار التشريعي في مجال تحديد مستوى المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأدوية وتوفرها عن طريق الصناعة المحلية أو التوريد.



ودعت رئيسة الحكومة خلال جلسة عمل وزارية التأمت أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة كل الأطراف المتدخلة إلى ضرورة اعداد استراتيجية متكاملة لمنظومة الأدوية وعقد اجتماع ثان في غضون شهر.



وأشارت نجلاء بودن رئيسة الحكومة خلال الجلسة إلى أهمية حوكمة المنظومة الدوائية من خلال العمل على تركيز الوكالة الوطنية للدواء لتسريع الحصول على رخص التسويق.



وتطرقت الجلسة إلى مقترحات عدة حول إعادة هيكلة المنظومة الدوائية وتعزيز حوكمتها وبتأمين التزود بالأدوية وضمان الأمن الدوائي والنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلية عبر التشجيع على الاستثمار في التصنيع الدوائي على المستوى المحلي والبحث عن شراكات على المستوى الدولي بما يمكّن من تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ودفع التصدير.





