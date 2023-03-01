الرئيس قيس سعيّد يتسلّم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب، بمناسبة مشاركتهم في الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب.



وتسلّم رئيس الدولة، بالمناسبة، الدرع التذكاري لهذا المجلس، من وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ومن الأمين العام للمجلس، محمد بن علي كومان.



وقد جرى هذا الموكب بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.





