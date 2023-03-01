الكاف: 17 صاحب شهادة جامعية في اعتصام مفتوح للمطالبة بتسوية وضعياتهم والحصول على مستحقاتهم المالية

ينفذ، منذ أكثر من اسبوعين، 17 صاحب شهادة جامعية وقع انتدابهم بصفة عرضية من طرف بلدية الكاف منذ أكثر من سنتين، اعتصاما مفتوحا داخل مقر البلدية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم الادارية والحصول على مستحقاتهم المالية، تبعا للقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في الغرض يوم 20 مارس 2022



وتطالب الوزارة بمقتضى القرار، البلدية بمدها بعقود التشغيل تامة الموجب رفقة ملفاتهم لعرضها على تأشيرة الحكومة، وكذلك المراسلة التي وردت في الغرض من نفس الوزارة بتاريخ 25 ماي 2022 وتطالب فيها البلدية باستكمال خلاص المعنيين بالأمر



واعتبرت المتحدثة باسم المعتصمين راوية الجبالي أن البلدية "تعتمد سياسة المماطلة وعدم الجدية" في التعامل مع الملف، مشيرة الى أنه تمت تسوية وضعية بعض المنتدبين، من نفس المجموعة التي اعتصمت أمام الولاية، في إدارات أخرى، في حين بقي ملف أعوان البلدية يراوح مكانه، على حد قولها.



وأكدت المتحدثة أنه تم رفع قضية إدارية لدى المحكمة الإدارية بالكاف، بخصوص وضعية كل المعتصمين بمختلف أصنافهم.



ومن جهته اوضح رئيس بلدية الكاف عبد اللطيف السمعلي ان العقود التي طالبت وزارة الداخلية بانجازها تتضمن عقود ظرفية لاسداء خدمات لمدة سنة وقع تجديدها ولا تنص على الانتداب اطلاقا، وفق قوله.



وأضاف ان إدارة الولاية التي يتبعها ملف هؤلاء المنتدبين لاسداء خدمات، أحالت مبلغا ماليا لخلاص المتعاقدين لمدة ستة أشهر، في انتظار توفير باقي الاعتمادات لخلاص باقي المدة.



