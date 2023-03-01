الاحتفاظ بـ 42 مهاجرا من "جنوب الصحراء" بعد دخولهم تونس والإقامة بها على خلاف الصيغ القانونية (الحرس الوطني)

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 13:29قراءة: 0 د, 17 ث
      
احتفظت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات توزر والقصرين وقابس وجندوبة وأريانة وقبلي، ليلة البارحة، بـ 42 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء "بعد أن تعمدوا الدخول والإقامة بالتراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية"، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الأربعاء، أن النيابة العمومية كانت أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


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