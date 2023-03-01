تمكّنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بجبل الوسط (ولاية زغوان)، خلال الليلة الفاصلة بين 28 فيفري و1 مارس 2023، من ضبط شخص أصيل الجهة، "مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 30 سنة"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية على مواقع التواصل.



وأضاف المصدر أن النيابة العمومية وبعد استشارتها، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هذا الشخص.



