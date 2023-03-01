كرة السلة: الاتحاد الرياضي المنستيري يتعاقد مع اللاعب السينغالي إبراهيما توماس

كرة السلة: الاتحاد الرياضي المنستيري يتعاقد مع اللاعب السينغالي إبراهيما توماس

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 10:32قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري التعاقد مع اللاعب السينغالي ابراهيما توماس معززا بذلك أكابر فريق كرة السلة قبيل موعد الاستحقاقات القادمة.
ويشغل اللاعب السينغالي ابراهيما توماس المركز 5 ، ويبلغ من الطول 2.13 م، و سبق له خوض العديد من التجارب أخرها مع فريق دينامو اللبناني.
يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري سبق له أن عزز صفوفه في الفترة الماضية التي سبقت بطولة القارات في اسبانيا الشهر الماضي، بعدة عناصر على غرار التونسي الأمريكي مايكل رول ولاعب منتخب جنوب السودان دنغ أكوث ولاعب المنتخب الأوكراني جيروم رادنل واللاعب الأمريكي راندي كولبيبر مع استعادته للاعب فراس لحياني.


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