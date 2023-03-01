انقطاع مرتقب في امدادات مياه الشرب بعدة مناطق من بينها حدائق المنزة 1 و 2 بداية من صباح الخميس

انقطاع مرتقب في امدادات مياه الشرب بعدة مناطق من بينها حدائق المنزة 1 و 2 بداية من صباح الخميس

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 10:03قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بداية من الثامنة من صباح غد الخميس، بتقسيم كنزة ومنطقة كرش الغابة والمنطقة السفلى لحدائق المنزه 1 والمنطقة السفلى لحدائق المنزه 2 وحي الرفاهة.

وأضافت ان هذه الانقطاع يعود الى أشغال ربط الجزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 800 مم والذي تم تحويله على مستوى المنار 1 من ولاية تونس إطار أشغال تهيئة الطريق الشعاعية "اكس "4

وتوقعت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة 3 مارس 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.



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