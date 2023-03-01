أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بداية من الثامنة من صباح غد الخميس، بتقسيم كنزة ومنطقة كرش الغابة والمنطقة السفلى لحدائق المنزه 1 والمنطقة السفلى لحدائق المنزه 2 وحي الرفاهة.



وأضافت ان هذه الانقطاع يعود الى أشغال ربط الجزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 800 مم والذي تم تحويله على مستوى المنار 1 من ولاية تونس إطار أشغال تهيئة الطريق الشعاعية "اكس "4



وتوقعت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة 3 مارس 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.







