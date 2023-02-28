حجز 22 طنا من مادة السداري و4950 بيضة بمعتمديتي سيدي علي بن عون وسيدي بوزيد الشرقية

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بسيدي بوزيد بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني وفرقة الطريق العمومي من حجز كمية تقدر ب4950 بيضة بعد مداهمة مدجنة ناشطة بمعتمدية سيدي علي بن عون، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح ل(وات).

وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى ان صاحب المدجنة تعمّد ترويج مادة البيض دون احترام مسالك التوزيع القانونية علاوة على بيعها بأسعار غير قانونية، مركدا انه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة على معنى الفصل الثالث من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

وأوضح انه وقع استكمال بقية الإجراءات طبقا للتشاريع الجاري بها العمل مع إعادة ضخ المحجوز بالمسالك القانونية للتوزيع.

كما أفاد ان اللجنة الجهوية لمراقبة مصانع العلف (تجارة - فلاحة - ديوان حبوب) تمكنت اليوم بمعاضدة مصالح الحرس الوطني بمنطقة فائض، من حجز 22 طنا من مادة السداري كانت مخزنة بوحدة لإنتاج الأعلاف المركبة ناشطة بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، حيث أثبتت المعاينة الميدانية تعمّد الوكيل القانوني للمصنع المذكور التفريط في كميات هامّة من المواد العلفية الأولية (سداري وشعير علفي) وبيعها خارج المسالك القانونية عوض استعمالها في الأغراض المخصّصة لها وهي صنع العلف المركّب.

وقد تمّ تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 في حين أذنت النيابة العمومية باستصفاء المحجوز وإيداع قيمته المالية بالخزينة العامة إلى جانب استكمال بقيّة الإجراءات القانونية.



