كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة(ربع النهائي): المنتخب التونسي يشرع في التحضيرات لمباراة الكونغو

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء تحضيرات المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة استعدادا لمباراة الدور ربع النهائي التي ستجمعه بنظيره الكونغولي يوم الجمعة 3 مارس 2023 على الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس بملعب القاهرة الدولي ضمن نهائيات كاس امم افريقيا للامم التي تحتضنها مصر لى غاية 11 مارس القادم.

وقد قرر الإطار الفني تقسيم اللاعبين على مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس و أجروا تمارين خاصة لإزالة الإرهاق واستعادة اللياقة البدنية بإحدى القاعات الخاصة والثانية ضمت بقية اللاعبين الذين أجروا حصة تدريبية عادية على الملعب الفرعي لنادي الدفاع الجوي.

وستدور حصة مساء غد الاربعاء بمشاركة كل اللاعبين.





