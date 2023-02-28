البطولة العربية للناشئين لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السعودي 24-27 ويفرط في اللقب العربي

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 20:32قراءة: 0 د, 23 ث
      
فرط المنتخب التونسي للناشئين لكرة اليد في لقب البطولة العربية اثر هزيمته مساء يوم الثلاثاء امام نظيره السعودي بنتيجة 24-27 في لقاء الدور النهائي للبطولة التي احتضنتها الاردن.
وكان المنتخب التونسي متقدما طيلة فترات المباراة على مستوى النتيجة الا ان اخطاء فنية تسببت في هزيمته خلال اللحظات الاخيرة.
وكان المنتخب التونسي قد بلغ الدور النهائي عقب فوزه مساء امس الاثنين على المنتخب المغربي بنتيجة 32-29 في اطار منافسات الجولة الخامسة للبطولة منهيا الدور الاول في الصدارة.

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