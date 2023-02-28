الخارجية: تونس حريصة على تسهيل عمل البعثات الديبلوماسية وتدعو للتقيد بمقتضيات اتفاقية فيينا

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 21:26قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، "حرص تونس على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على وجوب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".".

وقد ذكرت الوزارة في مستهل بلاغها "ان هذا التاكيد جاء على خلفية ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".

وقد تم مؤخرا إيقاف عدد من الإفراد من سياسيين ورجال أعمال ومحامين تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم وفق ما ذكره محامون.ولم تصدر الجهات القضائية الرسمية إلى حد الان أية معلومات بشأن هذه الإيقافات والتتبعات .

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