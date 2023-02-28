مسؤولون عن النقل الجوي والامن والحدود يتفقون على تحسين جودة مطار تونس قرطاج قبل صيف 2023

اتفق مسؤولون عن قطاع النقل الجوي والأمن والحدود على الشروع في حزمة مقترحات لتحسين جودة الخدمات بمطار تونس قرطاج قبل بلوغ الموسم الصيفي.



واعلن ديوان الطيران المدني والمطارات ان الاتفاق تم خلال جلسة عقدت بمقره في اطار التحضير للموسم الصيفي لسنة 2023 وعودة التونسيين بالخارج.



وشارك في اللقاء مسؤولون عن ديوان الطيران المدني والمطارات وعن الادارة العامة لشركة الخطوط التونسية والادارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والادارة العامة لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، وممثل عن الادارة العامة للديوانة.



وسجلت حركة الطائرات بالمطارات التونسية ارتفاعا بنسبة 7 ر77 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2022 حيث تم تامين 69 ألف رحلة مقابل 39 ألف رحلة، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق معطيات نشرتها وزارة النقل .



وتظهر مؤشرات حركة الطائرات ارتفاعا بنسبة 155 بالمائة على مستوى النقل الجوي غير المنتظم وبنسبة 83 بالمائة بالنسبة النقل الجوي المنتظم وما يعادل 20 بالمائة للنقل الجوي الداخلي.













