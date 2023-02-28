استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس اليوم الثلاثاء عقارا دوليا فلاحيا كائنا بعمادة التربة معتمدية عقارب من ولاية صفاقس يمسح 11 هكتارا، وفق ما افادت به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء.

وقد تم استرجاع العقار الفلاحي المذكور بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وذلك على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر في الغرض، وقالت الوزارة إن هذا الاسترجاع يندرج "في إطار متابعة حسن التصرف في العقارات الدولة الفلاحية، وتماشيا مع سياسة الدّولة للتصدّي لكلّ أشكال الاعتداءات على ملك الدّولة".

وجاء في البلاغ كذلك أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس سوف تتولى إعادة توظيف العقار المسترجع طبق الإجراءات القانونية المعمول بها في أحسن الآجال.





