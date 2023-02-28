اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب في مدينة القصرين الثلاثاء

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 17:21قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب في مدينة القصرين.

ويعزى هذا الانقطاع، وفق بلاغ صادر عن الشركة، نتيجة لتعرض البئرين العميقتين "الزهور 2" و"الزهور 3" بالقصرين، خلال الليلة الفاصلة بين يوم، الاثنين 27 فيفري والثلاثاء 28 فيفري 2023، إلى تخريب التجهيزات الكهربائية من أجل سرقة النحاس.

وأكّدت الشركة، أنّها ستقوم بالتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في ذلك، واستئناف التزويد تدريجيا بعد إصلاح ما تم تخريبه وإعادة تشغيل البئرين المذكورتين.



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