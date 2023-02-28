بن عروس : حجز " بطاريات مستعملة " يتم التفويت فيها بطريقة غير قانونية

افاد المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني أن الفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة بالعوينة تمكنت بالتعاون مع نظيرتها بجهة بن عروس من ضبط شاحنة محملة بكمية من البطاريات المستعملة مختلفة الأحجام تم إقتناؤها من مؤسسة بدون ترخيص قانوني .

وأوضح المتحدث في بلاغ نشر اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية انه على إثر توفر معلومات لدى الفرقة المختصة مفادها تعمد شركة خاصة نقل وخزن نفايات مصنفة خطرة بدون ترخيص تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة لتتمكن دورية مشتركة بين الفرقة المذكورة و نظيرتها الجهوية ببنعروس أمس الاثنين من ضبط شاحنة محملة بكمية من البطاريات مختلفة الأحجام تم اقتناؤها من مؤسسة مصنعة دون ترخيص قانوني .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب الشركة



