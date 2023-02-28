سيكون الاتحاد الرياضي المنستيري الممثل الثاني لكرة القدم التونسية الى جانب الترجي الرياضي في منافسات البطولة العربية للاندية لكرة القدم، نسخة الملك سلمان، التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الصائفة القادمة.





وافاد مصدر مسؤول صلب الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان "اختيار الاتحاد الرياضي المنستيري للمشاركة في البطولة العربية للاندية استند الى معايير موضوعية شفافة بما ان فريق عاصمة الرباط هو صاحب المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم خلال الموسم الماضي حيث تشترط اللوائح الجاري بها العمل الاتحاد العربي للعبة للاتحادات الوطنية اختيار فريق من بين اصحاب المراكز الاربعة الاولى في البطولة".

واضاف ذات المصدر ان "الجامعة التونسية لكرة القدم ابلغت الاتحاد المنستيري باختياره للمشاركة في المسابقة العربية وعبر هذا الاخير عن استعداده لذلك وعدم وجود اي مانع او التزام يحول دون المشاركة في كاس الملك سلمان للاندية".

يذكر ان الاتحاد المنستيري سيخوض الادوار التمهيدية للبطولة العربية للاندية فيما تاهل الترجي الرياضي مباشرة الى الادوار النهائية التي ستحتضنها مدن ابها و الباحة والطائف خلال شهري جويلية واوت المقبلين.

وسيتعرف الاتحاد المنستيري على منافسه في الادوار التمهيدية بعد عملية القرعة التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الاسبوع الاول من شهر مارس القادم.





