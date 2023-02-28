الطرقات السيارة" تحول حركة المرور في اتجاه بنزرت جزئيا الى اتجاه تونس على مستوى محطة سيدي ثابت

الطرقات السيارة" تحول حركة المرور في اتجاه بنزرت جزئيا الى اتجاه تونس على مستوى محطة سيدي ثابت

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 16:42قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن تحويل حركة الجولان جزئيا في اتجاه بنزرت الى اتجاه تونس من النقطة الكيلومترتية 4 الى النقطة الكيلومترية 7 بداية من يوم 2 مارس 2023 .

وبينت شركة تونس للطرقات السيارة أنّ هذه الاشغال التي ستجري على مستوى محطة سيدي ثابت تهدف الى تدعيم الطريق السيارة أ 4 الرابطة بين بنزرت وتونس العاصمة على امتداد 51 كلم.

ودعت الشركة مستعملي الطريق الى توخي الحظر واحترام العلامات الموضوعة لعرض الافادة بوجود اشغال وتوجيه حركة الجولان.

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