أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن تحويل حركة الجولان جزئيا في اتجاه بنزرت الى اتجاه تونس من النقطة الكيلومترتية 4 الى النقطة الكيلومترية 7 بداية من يوم 2 مارس 2023 .
وبينت شركة تونس للطرقات السيارة أنّ هذه الاشغال التي ستجري على مستوى محطة سيدي ثابت تهدف الى تدعيم الطريق السيارة أ 4 الرابطة بين بنزرت وتونس العاصمة على امتداد 51 كلم.
ودعت الشركة مستعملي الطريق الى توخي الحظر واحترام العلامات الموضوعة لعرض الافادة بوجود اشغال وتوجيه حركة الجولان.
وبينت شركة تونس للطرقات السيارة أنّ هذه الاشغال التي ستجري على مستوى محطة سيدي ثابت تهدف الى تدعيم الطريق السيارة أ 4 الرابطة بين بنزرت وتونس العاصمة على امتداد 51 كلم.
ودعت الشركة مستعملي الطريق الى توخي الحظر واحترام العلامات الموضوعة لعرض الافادة بوجود اشغال وتوجيه حركة الجولان.
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