أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن تحويل حركة الجولان جزئيا في اتجاه بنزرت الى اتجاه تونس من النقطة الكيلومترتية 4 الى النقطة الكيلومترية 7 بداية من يوم 2 مارس 2023 .



وبينت شركة تونس للطرقات السيارة أنّ هذه الاشغال التي ستجري على مستوى محطة سيدي ثابت تهدف الى تدعيم الطريق السيارة أ 4 الرابطة بين بنزرت وتونس العاصمة على امتداد 51 كلم.



ودعت الشركة مستعملي الطريق الى توخي الحظر واحترام العلامات الموضوعة لعرض الافادة بوجود اشغال وتوجيه حركة الجولان.



