جندوبة: تقديم مساعدات لفائدة 300 عائلة متضررة من موجة البرد من قبل دولة الامارات العربية المتحدة

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 16:02قراءة: 1 د, 0 ث
      
قدمت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، مساعدات عينية لفائدة 300 عائلة معوزة، موزعة بين معتمديات عين دراهم وغار الدماء وفرنانة وبلطة بوعوان، وهي المناطق الأكثر عرضة وتضررا من موجة البرد التي اجتاحت الجهة خلال شهري ديسمبر وجانفي المنقضيين، وقد تولى الاتحاد الوطني للتضامن توزيعها.

واعتبرت سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة ايمان احمد محمد السلامي ان المساعدات التي تقدمها اليوم باسم دولة الامارات لعدد من العائلات بولاية جندوبة هي "مناسبة لترجمة تقدم العلاقات بين الدولتين ومبادرة دولة الامارات العربية الرامية الى مساعدة المتضررين من موجة البرد التي عرفتها الجهة خلال الفترة المنقضية".

واعتبر في تصريح ل"وات" ان ما تم تقديمه اليوم "بمثابة الهدايا التي بإمكانها تعزيز العلاقة القائمة بين الدولتين وتمتين الروابط الدبلوماسية بما يعزز سلسلة الشراكات الاقتصادية وإصرار دولتها على دعم تونس".

من جهته، قال والي جندوبة سمير كوكة ان مثل هذه المساعدات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 1400 دينار، ستساهم في دعم مجهود الدولة التونسية وعدد من الجمعيات في التضامن مع المتضررين من موجة البرد، وهي أيضا مناسبة لمساعدة ذوي الاحتياجات في مواجهة مصاريف شهر رمضان الذي بات على الأبواب.

وتعد زيارة سفيرة الامارات العربية المتحدة، أولى الزيارات التي تقوم بها لأحدى الولايات التونسية بعد تسلمها أوراق اعتمادها يوم 02 فيفري الجاري خلفا لمحمد راشد المنصوري

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