وزارة الدفاع: حصة التجنيد (مارس 2023) تنطلق غدا الأربعاء

أفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ موجّه إلى الشبان مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2003 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعايتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، بأن حصة التجنيد (مارس 2023) تنطلق بداية من يوم الأربعاء 1 مارس وتتواصل إلى غاية الجمعة 31 مارس 2023.



وأضافت الوزارة في هذا الإعلان الصادر اليوم الثلاثاء، أنه يتعيّن على الشبان المعنيين، التقدّم تلقائيا إلى أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة، بكل من ولايات تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.



كما جاء في البلاغ أنه بإمكان المعنيين، الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، عبر أرقام الهاتف والبريد الالكتروني لهذه الإدارة وكذلك موقع الخدمة التفاعلية الخاصة بوضعيات التأجيل والإعفاء.









