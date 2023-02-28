وزارة الدفاع: حصة التجنيد (مارس 2023) تنطلق غدا الأربعاء

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 15:21قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ موجّه إلى الشبان مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2003 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعايتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، بأن حصة التجنيد (مارس 2023) تنطلق بداية من يوم الأربعاء 1 مارس وتتواصل إلى غاية الجمعة 31 مارس 2023.

وأضافت الوزارة في هذا الإعلان الصادر اليوم الثلاثاء، أنه يتعيّن على الشبان المعنيين، التقدّم تلقائيا إلى أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة، بكل من ولايات تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

كما جاء في البلاغ أنه بإمكان المعنيين، الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، عبر أرقام الهاتف والبريد الالكتروني لهذه الإدارة وكذلك موقع الخدمة التفاعلية الخاصة بوضعيات التأجيل والإعفاء.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262456



En continu...

Toutes les news...
دخول الربيع
الثلاثاء 28 فيفري 2023 | 8 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
15°
Babnet15°Babnet% 31:الرطــوبة
تونــسBabnet
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-814°-817°-611°-714°-8
  • Avoirs en devises
    22094,8

  • (27 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 fév)   727,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   