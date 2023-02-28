توقيع اتفاقية شراكة بين مركز النهوض بالصادرات ووكالة التسويق المجتمعي

تم اليوم الثلاثاء بمقر مركز النهوض بالصادرات توقيع اتفاقية شراكة بين المركز ووكالة التسويق المجتمعي المتخصصة في استرتيجيات المسؤولية المجتمعية للشركات، تتعلق بآليات تعديل الكربون عند الحدود



وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في تنظيم أيام تحسيسية خلال سنة 2023 حول آليات تعديل الكربون عند الحدود في كل من ولايات تونس وسوسة وصفاقس

ويتكفل مركز النهوض بالصادرات بإعلام المؤسسات الاقتصادية ودعوتها للمشاركة ، في حين تقوم وكالة التسويق باقتراح المتدخلين لطرح المواضيع ذات العلاقة وتيسير جلسات النقاش

وستشارك الوكالة التسويقية بمقتضى هذه الاتفاقية، في تنظيم لقاء إعلامي خاص من سلسلة "صباحيات التصدير"، تحت عنوان "الانتقال البيئي والمسؤولية الاجتماعية : التحديات والفرص للصادرات التونسية"

وفي مداخلة قدمها في ندوة صحفية تم خلالها توقيع الاتفاقية ، شدد رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، على ضرورة انخراط المؤسسات التونسية المصدرة في آلية تعديل الكربون عند الحدود وتسريع نسق الانتقال الطاقي نحو انتاج يفرز انبعاثات غازية أقل ويكون أكثر استدامة

وأكد في هذا الصدد، أن المركز سيكون على استعداد لدعم الشركات في هذا المجال ضمن مهامه الهادفة إلى إعلام وإرشاد وتوجيه المصدرين التونسيين نحو فرص التبادل الدولي

وكشفت المكلفة بالإشراف على إدارة الدراسات والتخطيط بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عفاف جعفر، أنه يجري العمل حاليا على انجاز خارطة طريق وخطة عمل للتحضير لدخول آلية تعديل الكربون عند الحدود حيز التنفيذ في تونس على وجه الخصوص وذلك عبر تعزيز حملات التوعية والإعلام وبناء القدرات لفائدة الشركات



