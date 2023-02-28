ينظم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الملتقى الاقليمي الأول للبرامج التنموية بولايات الجنوب تحت شعار "التضامن في خدمة التنمية" يومي 3 و4 مارس المقبل بجزيرة جربة، وذلك في اطار الاحتفال بمرور 30 عاما على بعث البرامج التنموية بالاتحاد.



ويجمع هذا الملتقى حوالي 130 مشاركا من اطارات التنمية التابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والمصالح الفنية والمالية والسلط الجهوية العاملة معه بمختلف جهات البلاد، وفق بيان تحصلت (وات) على نسخة منه.



وسيتطرق المتدخلون خلال هذا الملتقى وفق برنامجه إلى محاور عدة على غرار حصيلة البرامج التنموية المنجزة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي طيلة 30 عاما، كما سيتضمن عرضا لابرز المشاريع التنموية للتضامن الاجتماعي بولايات مدنين وتطاوين وقابس وقفصة وتوزر وقبلي.



كما سيتم خلال الملتقى تقديم مداخلات حول آليات التمويل والقروض الصغرى للتمكين الاقتصادي للفئات الهشة، وحول دور مراكز دعم الحياة الاجتماعية واللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي في دفع التنمية الجهوية بجهات الجنوب، بالإضافة إلى تقديم قصص نجاح للباعثين الشبان وتكريم بعض المشاريع الصغرى المميزة.



و سينتظم على هامش الملتقى الاقليمي الأول للبرامج التنموية بولايات الجنوب ورشات عمل حول تطوير الشراكات والتمكين الاقتصادي للفائت الهشة وتطوير آليات التنفيذ والمتابعة، هذا فضلا عن تنظيم معرض منتوجات المشاريع الصغرى سيكون مفتوحا للزيارة والتسوق بالنسبة للمشاركين في الملتقى ورواد الفندق الذي سيلتئم فيه الملتقى.



والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو منظمة غير حكومية تساهم في تقديم المساعدات الاجتماعية وبعث مواطن الزرق لفائدة ضعفاء الحال والحد من تداعيات الكوارث على الفئات الاكثر هشاشة وغيرها.



