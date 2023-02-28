وزاة الصحة تسجّل حالة وفاة و 169 حالة إصابة بفيروس كورونا بين 20 و26 فيفري الجاري

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 12:35قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجّلت وزارة الصحّة، حالة وفاة واحدة جرّاء الإصابة بفيروس كرونا مقابل ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية الخاصة بتقصّي هذا الفيروس إلى حدود 19.85 بالمائة، خلال الأسبوع الممتد بين 20 و26 فيفري الجاري، حسب آخر تحيين للمعطيات الاحصائية المتعلقة بانتشار كوفيد 19 في تونس، نشرتها الوزارة، اليوم الثلاثاء.
كما سجّل الأسبوع المنقضي 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتجاوزت بذلك نسبة التحاليل الايجابية نظيرتها المسجلة خلال الأسبوع الممتدّ بين 13 و19 فيفري الجاري، المقدّرة بـ 8.62 بالمائة.
وارتفع حسب المعطيات المحينة، العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهورالفيروس في تونس، في مارس 2020، إلى حدود 29331 حالة وفاة.
وأقامت خلال ذات الفترة، 16 حالة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.



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