وزير الخارجية يتناول مع سفير فرنسا الاستحقاقات الثنائية المقبلة

تطرق نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم امس الإثنين خلال لقاء جمعه بسفير فرنسا بتونس أندري باران، الى الاستحقاقات الثنائية المقبلة والأهمية التّي يوليها الطرفان لهذه الاستحقاقات .

كما تم خلال اللقاء تناول علاقات الصداقة المتينة التّي تربط تونس وفرنسا والتأكيد على أهمية المحافظة عليها وتدعيمها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية .





