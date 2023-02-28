وزير الخارجية يتناول مع سفير فرنسا الاستحقاقات الثنائية المقبلة

وزير الخارجية يتناول مع سفير فرنسا الاستحقاقات الثنائية المقبلة

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 10:36قراءة: 0 د, 17 ث
      
تطرق نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم امس الإثنين خلال لقاء جمعه بسفير فرنسا بتونس أندري باران، الى الاستحقاقات الثنائية المقبلة والأهمية التّي يوليها الطرفان لهذه الاستحقاقات .
كما تم خلال اللقاء تناول علاقات الصداقة المتينة التّي تربط تونس وفرنسا والتأكيد على أهمية المحافظة عليها وتدعيمها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية .


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