جلسة عمل بين رئيسة الحكومة ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمتابعة تقدم المشاريع المشتركة

عقدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل عبر تقنية التواصل عن بعد مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اوديل رينو باسو ومديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، نوديرا منصوروفا.



وتناولت جلسة العمل، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، البرامج التي تربط تونس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومدى تقدم نسق انجازها والبرامج والمشاريع التي أبدى البنك استعداده للمساهمة في تمويلها والمتعلقة بمجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة، والنقل الحديدي، والاتصالات.



وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة متابعة انجاز المشاريع المشتركة بين تونس والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية وفق المعايير الدولية حتى تكون ذات جودة عالية.



من جهتها جدّدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمها لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية وخاصة تطوير اداء المؤسسات العمومية، ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.



وشارك في جلسة العمل من الجانب التونسي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.



وكانت رئيسة الحكومة قد التقت في منتصف جانفي الفارط على هامش منتدى دافوس الاقتصادي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي أكدت استعداد مؤسستها مواصلة دعم وتطوير المشاريع الجاري انجازها في تونس كما قالت ان البنك الاوروبي يساند الاصلاحات التي التزمت بها الحكومة التونسية.

وقدرت قيمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس بحوالي 864 مليون يورو منها 25 بالمائة لفائدة القطاع الخاص. وتبلغ حافظة المشاريع الحالية 1116 مليون يورو.



