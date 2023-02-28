وزير النقل يؤدي زيارة عمل الى الميناء التجاري ببنزرت

أدى وزير النقل ربيع المجيدي، عشية يوم الاثنين، زيارة عمل غير معلنة الى الميناء التجاري ببنزرت، اطلع خلالها على الخدمات اللوجستية والبشرية المقدمة بالميناء، ومجمل الاشكاليات العالقة وسبل فضها بتعاون مختلف المصالح الجهوية والمركزية.



وتناولت هذه الزيارة مسألة تحرير حوزة ميناء بنزرت من اشكاليات عدد من الحاويات الرابضة بفضاء المسطحات منذ فترة، حيث تم خلال جلسة عمل بمقر ادارة الميناء، التأكيد بالخصوص على ضبط الاجراءات العملية اللازمة للتخفيف من وضعية الاكتظاظ الحاصل داخل الميناء بسبب تواصل عدم رفع مجموعة حاويات تابعة لعدد من مؤسسات التوريد.



كما اطلع وزير النقل، مرفوقا برئيس المجلس الجهوي للنقل والي بنزرت سمير عبد اللاوي، على فضاءات العمل والورشات التابعة لمقاولي الشحن والترصيف، ووضعية المخازن المتروكة من قبل الشركة التونسية للسكر، الى جانب التعرف على المنظومة الذكية لتامين المداخل البحرية والبرية للميناء.



يذكر ان ميناء بنزرت التجاري يعد من اهم الموانى التونسية اذ يتمتع بامتياز تصدير وتوريد جميع انواع السلع ويضم 6 أرصفة مختصة، وهو يمسح قرابة 6 هكتارات اجمالا، منها 3،2 هك مهيأة والبقية بصدد انجاز الدراسات الكفيلة باتمام اعمال تهيئتها.

وقد شهد الميناء عدة برامج تهيئة وتطوير من خلال اتمام انجاز مجموعة من المشاريع الهامة على غرار مشروع تهيئة المسطحات باعتمادات مالية تفوق 10 مليون دينار، واعادة تهيئة وتركيز الانارة الشاملة للميناء، وتركيز المنظومة الذكية لتامين المداخل البحرية والبرية للميناء.



كما تولت السلط الجهوية ببنزرت بالتعاون مع ادارة الميناء وبقية الهياكل المتدخلة فتح مدخل جديد للميناء عوض المدخل السابق المطل على وسط المدينة، والقطع مع الاشكاليات المرورية السابقة وبالتالي تعزيز اندماجية الميناء في محيطه المهني والعمراني.

ومن ابرز المشاريع المستقبلية المبرمجة بالميناء من قبل الدولة تهيئة منطقة خليج صبرا على مساحة 13 هك ومشروع فضاء سفن الدحرجة.



