نبيل عمّار يتلقى مكالمة هاتفية من وزير خارجية جمهورية جزُر القمر

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 20:05قراءة: 0 د, 33 ث
      
تلقّى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 27 فيفري 2023، اتصالا هاتفيا من ظُهير ذو الكمال، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزُر القمر، الذي تتولّى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي. ومثّلت المكالمة مناسبة هنّأ فيها المسؤول القمري الوزير بنيله ثقة سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، متمنيا له التوفيق والنّجاح في مهامّه.

كما جرى خلال المحادثة استعراض متانة الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على ما توليه تونس من أهمية لتوثيق هذه العلاقات، ولاسيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
وشدّد الوزيران على تكثيف التنسيق والتّشاور بين البلدين بخصوص القضايا المطروحة في فضاءات الانتماء المشتركة، لاسيما في الاتحاد الإفريقي لمواجهة التحدّيات الماثلة ومن بينها مسألة الهجرة.

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