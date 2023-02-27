وزير الخارجية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الايطالي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، أطلعه فيه عن نتائج المساعي التي قام بها مؤخرا مع كبار المسؤولين بالإتحاد الأوروبي وبصندوق النقد الدولي وبعدد من الدول الغربية، لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.



من جانبه، نوه الوزير بحرص إيطاليا وإرادتها السياسية لمساندة تونس اقتصاديا ودعم مسار انتقالها الديمقراطي، معربا عن تطلّعه لمواصلة العمل مع نظيره الإيطالي، قصد مزيد توطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





