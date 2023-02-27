الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقرر إلغاء قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني مع مواصلة حجب الأعداد

الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقرر إلغاء قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني مع مواصلة حجب الأعداد

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 19:31قراءة: 0 د, 38 ث
      
أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة الحمامات الجنوبية، إلغاء مقاطعة امتحانات الثلاثي والتمسك بمواصلة حجب الأعداد على غرار الثلاثي الأول، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم توفيق الشابي، في تصريح ل(وات)
وبين المصدر ذاته، عقب انتهاء أشغال الهيئة المنعقدة برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمدالشابي، ان الهيئة اتخذت هذا القرار لتميكن التلاميذ من حقهم في التقييم، مشيرا إلى "النأي بالتلاميذ والاولياء عن الاشكال القائم مع سلطة الاشراف والحياد بهم عن هذه "المعركة"وفق قوله
وذكر أن الهيئة تطرقت إلى دراسة واقع قطاع التربية وتقييم التحركات السابقة والمتمثلة بالخصوص في حجب الاعداد، مؤكدا الحرص على التمسك بمطالب المدرسين ومطالبا وزارة التربية ورئاسة الحكومة بفتح باب التفاوض الجدي لضمان إنهاء السنة الدراسية في ظروف حسنة



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