البطولة العربية للناشئين لكرة اليد: المنتخب التونسي الى الدور النهائي

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 19:25قراءة: 0 د, 22 ث
      
نجح المنتخب التونسي للناشئين لكرة اليد في بلوغ الدور النهائي للبطولة العربية لهذه الفئة العمرية التي تحتضنها الاردن وذلك عقب فوزه مساء اليوم الاثنين على المنتخب المغربي بنتيجة 32-29 في اطار منافسات الجولة الخامسة للبطولة.
وانهى المنتخب الوطني الدور الاول في الصدارة.
وحصل لاعب المنتخب التونسي للناشئين اسكندر الجفالي على جائزة افضل لاعب في المباراة.
ويواجه المنتخب التونسي نظيره السعودي غدا الثلاثاء في لقاء الدور النهائي للبطولة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).

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